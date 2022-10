Ide Usaha Rumahan Yang Cuannya Besar, Cobain Yuk! – Usaha dirumah bisa menghasilkan cuan yang besar? Apa iya? Kata siapa membuka usaha di rumah tidak bisa menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha yang menjalaninya? Jika anda berpikiran usaha rumahan itu tidak menguntungkan, anda salah besar. Justru saat ini banyak orang yang menjalankan bisnisnya hanya dari rumah saja. Namun banyak juga orang yang berpikiran bisnis rumahan ini tidak dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pada pembahasan artikel kali ini, saya akan membahas mengenai ide-ide usaha yang dilakukan dirumah, namun cuannya besar. Mari disimak beberapa contoh usaha rumahan dibawah ini.

1. Jualan sembako

Bisnis yang dapat anda jalani dirumah, anda bisa membuka usaha dengan berjualan sembako. Bisnis atau usaha jualan sembako ini tidak akan pernah ada matinya, karena semua orang pastinya membutuhkan barang-barang sembako seperti beras, minyak, tepung, telur, gula, kopi, bumbu dapur, dan barang sembako lainnya. Jika anda dapat mengelola bisnis ini dengan baik, benar, dan tepat dijamin bisnis anda sangat menjamin dan juga sangat menjanjikan.

2. Jualan cemilan

Seperti yang anda ketahui, bahwa masyarakat Indonesia senang sekali dengan makan makanan ringan. Apalagi saat rumah akan didatangi oleh para tamu yang datang kerumahnya, pasti pemilik rumah akan menyuguhkan cemilan-cemilan ringan yang ada di rumahnya. Dengan membuka usaha aneka cemilan ini tidak akan ada matinya juga. Anda bisa menjual berbagai cemilan seperti donat, risol, kue kering, kue basah, keripik kiloan, dan lain sebagainya sesuai dengan kreatif anda dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Usaha laundry kiloan

Membuka usaha laundry cocok bagi anda yang bertempat tinggal di tempat dimana penduduknya sangat aktif bekerja atau anda bertempat tinggal yang mayoritasnya mahasiswa seperti kos-kosan atau kampus. Penduduk dengan kawasan tersebut, sangat menyukai hal yang praktis untuk membantu mereka. Mereka sudah lelah dengan kesibukan aktifitas yang mereka jalani setiap harinya, banyak dari mereka yang akan menggunakan jasa untuk mencucikan pakaian mereka. Maka dari itu usaha laundry ini sangat cocok dan juga menjamin bagi anda. Anda hanya perlu menyiapkan mesin cuci, alat setrika, detergen, pewangi, dan juga timbangan untuk membuka usaha ini.

4. Usaha katering

Usaha katering ini biasa digunakan untuk berbagai macam acara dan bisa juga bagi orang-orang yang tidak sempat memasak pada akhirnya makanan setiap harinya membutuhkan jasa anda jika anda membuka usaha katering. Anda bisa melakukan usaha ini dengan sangat mudah dan kreatif dalam menyiapkan menu makanan berat, makanan ringan, hingga makanan penutupnya.

5. Jasa cuci motor

Coba anda perhatikan tempat-tempat cuci motor yang ada disekitar anda, apakah terlihat sepi? Jasa ini sering digunakan masyarakat bermotor, apalagi saat musim hujan. Anda bisa membangun bisnis kecil-kecilan ini di rumah. Meskipun bisnis ini sangat mudah dilakukan, namun anda juga harus mempelajari motor-motor yang akan anda cuci. Jangan sampai menimbulkan masalah pada kendaraan konsumen anda. Jika pelayanan anda bagus dan motor mereka bersih setelah menggunakan jasa anda, dijamin mereka akan kembali menggunakan jasa anda kembali.

6. Bisnis Pakaian

Pakaian yang sering digunakan oleh semua orang merupakan kebutuhan primer yang wajib mereka miliki. Bisnis ini dapat anda lakukan dirumah dengan mungkin menjajakan pakaian yang anda jual di halaman rumah atau anda juga bisa menjualnya melalui online. Waktunya sangat fleksibel jika anda menjalankan bisnis anda. Pastinya bisnis ini juga sangat menguntungkan bagi anda yang menjalankannya.

7. Jasa top up pulsa, kuota, dan voucher game

Era teknologi ini sudah sangat maju, banyak pecinta game yang bermain game dan rela memberikan sejumlah uangnya untuk top up game yang mereka mainkan demi mendapatkan diamond di aplikasi gamenya. Dan juga semua masyarakat sekarang sudah lebih memilih membeli kuota internet, dikarenakan pada era jaman sekarang smua orang hidup bergantung dengan adanya internet. Bisnis ini bisa anda jalanin untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jangan salah beberapa pecinta game bahkan ada yang rela membeli top up game ratusan ribu bahkan jutaan rupiah.

8. Membuka bisnis jahit pakaian

Seperti yang sudah dikatakan diatas, bahwa pakaian merupakan kebutuhan primer yang dimiliki oleh semua orang. Anda bisa membuka jenis usaha ini juga. Ada beberapa masyarakat pun yang tidak memiliki keahlian dalam menjahit, sehingga mereka akan membutuhkan jasa jahit pakaian untuk membenarkan atau membuat pakaian untuk mereka. Bisnis ini dapat anda gunakan jika anda memiliki keahlian dalam menjahit yang benar dan juga rapih. Anda bisa menawarkan kepada konsumen anda, bahwa bisnis anda berbeda dan lebih unggul dibandingkan kompetitor anda. Jika mereka puas dengan hasil anda, konsumen anda akan datang kembali kepada anda bahkan nilai lebihnya para konsumen ini akan memberitahukan kerabatnya tentang bisnis anda. Hal ini membuat anda akan menambah konsumen baru, dan konsumen lama akan tetap bersama anda.

9. Jasa rental mobil

Jika anda memiliki link seorang pemilik mobil dan menjadi driver mobil, bisa anda gunakan untuk memulai bisnis anda untuk membuka jasa wisata rental mobil. Anda bisa tidak perlu keluar rumah. Anda hanya harus mendapatkan konsumen yang membutuhkan jasa tersebut, kemudian yang menjalankan tugas untuk menemani konsumen anda wisata link anda tersebut yang akan menjadi driver sekaligus tourguide bagi konsumen anda. Namun anda harus pandai memilih mitra yang dapat diajak kerja sama untuk menjalankan bisnis ini. Jika pelayanan dari driver tersebut cocok, raha, bahkan bisa membantu masalah konsumen pastinya konsumen anda akan terus menggunakan jasa anda tersebut setiap berpergian.

10. Usaha kos-kosan atau sewa kamar

Jika anda memiliki rumah yang memiliki banyak kamar dan bisa ditempati oleh orang lain lagi kamar anda, anda bisa memanfaatkannya untuk menyewakan kamar anda untuk kos-kosan. Kamar anda tidak banyak pun tidak masalah, anda bisa memulai bisnis anda dengan jumlah kamar yang sedikit. Meskipun kamar yang tersisa di rumah anda ada 2 hingga 5 kamar, ini akan tetap menjadi keuntungan buat anda. Orang yang butuh kos-kosan pun selalu ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya.